Lecsapott a vésztői bugyitolvaj: Fényes nappal tört be a nő házába

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 15:52
Hamar elkapták a különös tolvajt.

Szinte hihetetlen bűneset történt Vésztőn: egy férfi tavaly szeptemberben fényes nappal hatolt be egy nő házába, ahol különös zsákmányt szerzett. A tolvaj összesen huszonöt bugyit és két melltartót vitt el, ám a szokatlan eset végül bíróság elé került.

Bugyi
Bugyikra pályázott a tolvaj.
Fotó: Pexels (Illusztráció)

A férfi szeptember 13-án, napközben érkezett a kiszemelt házhoz. Először a kerítésen jutott át, majd egy kő segítségével betörte az udvarra néző ablakot, és azon keresztül hatolt be a lakásba. A nyomozás feltárta, hogy a tolvaj zsákmánya nem pénz vagy értéktárgy volt, hanem fehérnemű: huszonöt új és használt bugyit, valamint két melltartót emelt el, összesen nagyjából ötezer forint értékben.

A lopással okozott anyagi kárt a biztosító megtérítette, míg a betört ablak javítási költségeit és a sérült függönyt a férfi szülei fizették ki. Az ügy ezzel együtt a Szeghalmi Járásbíróság elé került, ahol jogerős ítélet született.

A bíróság a férfit 80 óra közérdekű munkára ítélte, valamint egy évre pártfogói felügyelet alá helyezte. A jóvátételi munkát saját választása szerint állami vagy önkormányzati intézménynél, közhasznú civil szervezetnél vagy egyházi fenntartásban végezheti el.

Az Origo beszámolója szerint a vésztői „bugyibetyár” ügye jól mutatja, hogy a legszokatlanabb bűncselekmények is megtörténhetnek a mindennapokban. A cikk példaként említi a gyöngyösi „lépcsőházi fantom” esetét is, akit több betörési kísérlet után fogtak el a városrendészek.

 

