Elképesztő bűntény, kulccsal járt rabolni a tolvaj Esztergomban

Elképesztő história: egy esztergomi házat annyiszor rabolt ki egy férfi, hogy végül már kulccsal ment be a lakásba.
A férfi az első rablásánál benyomta a bejárati ajtót, majd kisebb értékeket és a lakáskulcsot is elvitte. Ezután még háromszor járt a lakásban, és összesen 25 ezer forint értékben vitt el dolgokat, amelyek a mai napig nem kerültek elő - írja a KEMMA.
A Tatabányai Törvényszék vádirata szerint a rablások 2023 októberében kezdődtek. 2024. február 16-án a vádlott találkozott a lakóval, akitől azonnal pénzt követelt. Amikor az nem adott neki, ellökte, és amikor a sértett elesett, többször is fejbe ütötte: ezt követően elvitte a pénztárcáját, amiben 109 ezer forint és személyes iratok voltak.
A sértett fején repedés, a szeme körül pedig vérömleny és bevérzés keletkezett, amelyek lassan gyógyultak.
A vádirat szerint a tárgyalás 2025. szeptember 9-én várható. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendelkezzen vagyonelkobzásról.
