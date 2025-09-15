Ellopta bátyja autóját egy 13 éves tini, szinte azonnal durva balesetet szenvedett

Akár tragédiával is végződhetett volna az a felelőtlen eset Vas vármegyében, amely során egy 13 éves tinédzser engedély és szó nélkül elvitte bátyja autóját, majd balesetet szenvedett. Ugyan a szerencsének köszönhetően más nem sérült meg, a tini vérző orral szállt ki a járműből, majd ijedtségében úgy döntött, feladja magát a rendőröknek.
A buszmegállóig megtett 110 méterrel még nem volt gondja, visszafelé azonban lecsúszott a lába a kuplungról és fékezés nélkül a villanyoszlopnak csapódott
- közölte az eset kapcsán Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság hozzátéve, a baleset szerencsére a helyi áramszolgáltatást nem befolyásolta.
Mint kiderült, a tini azért sérült meg, mert nem volt bekötve. Természetesen jogosítvány nélkül vezetett, azonban a helyzetet súlyosbította, hogy mindezt családtagjai engedélye nélkül tette.
Azt nem tudjuk, hogy otthon várta-e életfogytig szobafogság, rendőrségi eljárás az életkorából következően nem indítható
- írták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.