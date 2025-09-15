Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ellopta bátyja autóját egy 13 éves tini, szinte azonnal durva balesetet szenvedett

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 13:32
tinirendőrség
A rémült fiatal önként adta fel magát a rendőrségen.
B. V.
A szerző cikkei

Akár tragédiával is végződhetett volna az a felelőtlen eset Vas vármegyében, amely során egy 13 éves tinédzser engedély és szó nélkül elvitte bátyja autóját, majd balesetet szenvedett. Ugyan a szerencsének köszönhetően más nem sérült meg, a tini vérző orral szállt ki a járműből, majd ijedtségében úgy döntött, feladja magát a rendőröknek.

Önként adta fel magát a rendőröknek a 13 éves tini.
Önként adta fel magát a rendőröknek a 13 éves tini / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A buszmegállóig megtett 110 méterrel még nem volt gondja, visszafelé azonban lecsúszott a lába a kuplungról és fékezés nélkül a villanyoszlopnak csapódott

- közölte az eset kapcsán Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság hozzátéve, a baleset szerencsére a helyi áramszolgáltatást nem befolyásolta. 

Mint kiderült, a tini azért sérült meg, mert nem volt bekötve. Természetesen jogosítvány nélkül vezetett, azonban a helyzetet súlyosbította, hogy mindezt családtagjai engedélye nélkül tette. 

 

Hiába a baleset, nem indítható eljárás a 13 éves tini ellen

 

Azt nem tudjuk, hogy otthon várta-e életfogytig szobafogság, rendőrségi eljárás az életkorából következően nem indítható

- írták.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu