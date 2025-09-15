Ellopta bátyja autóját egy 13 éves tini, szinte azonnal durva balesetet szenvedett

Akár tragédiával is végződhetett volna az a felelőtlen eset Vas vármegyében, amely során egy 13 éves tinédzser engedély és szó nélkül elvitte bátyja autóját, majd balesetet szenvedett. Ugyan a szerencsének köszönhetően más nem sérült meg, a tini vérző orral szállt ki a járműből, majd ijedtségében úgy döntött, feladja magát a rendőröknek.

Önként adta fel magát a rendőröknek a 13 éves tini / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A buszmegállóig megtett 110 méterrel még nem volt gondja, visszafelé azonban lecsúszott a lába a kuplungról és fékezés nélkül a villanyoszlopnak csapódott

- közölte az eset kapcsán Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság hozzátéve, a baleset szerencsére a helyi áramszolgáltatást nem befolyásolta.

Mint kiderült, a tini azért sérült meg, mert nem volt bekötve. Természetesen jogosítvány nélkül vezetett, azonban a helyzetet súlyosbította, hogy mindezt családtagjai engedélye nélkül tette.

Hiába a baleset, nem indítható eljárás a 13 éves tini ellen

Azt nem tudjuk, hogy otthon várta-e életfogytig szobafogság, rendőrségi eljárás az életkorából következően nem indítható

- írták.