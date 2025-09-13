Elképesztő: tinilányokat szerveznek be a bandák, belőlük lesznek a gyilkosok

Az ügyészség beszámolója szerint a lányoknak keménységet és elszántságot kell tanúsítaniuk, hogy megtartsák helyüket a bandákban – sokan ezért próbálják túlszárnyalni fiú társaikat a kegyetlenségben. „Meg kell mutatniuk, hogy még elszántabbak és keményebbek, mint a fiúk” – fogalmazott Ida Arnell stockholmi ügyész.

A súlyosbodó helyzet miatt a svéd kormány vészféket húzott.

A kormánykoalíció bejelentette, hogy a gyilkosságokhoz és robbantásokhoz egyre gyakrabban felhasznált gyermekek miatt 13 évre tervezik csökkenteni a büntethetőségi korhatárt.

A svéd hatóságok sokáig kevés figyelmet fordítottak a fiatal lányok erőszakos bűncselekményeire. 2024-ben azonban már mintegy 280, 15 és 17 év közötti lány ellen indult nyomozás gyilkosság, emberölés vagy más súlyos erőszakos cselekmény miatt. Nem ismert, hogy ezek közül hány eset köthető közvetlenül a szervezett bűnözéshez – számolt be a Bennfentes.

Svédország évek óta küzd a terjedő bandabűnözéssel

A többnyire fiatal, bevándorló hátterű férfiakból álló csoportok a kábítószerpiac ellenőrzéséért harcolnak, gyakran lövöldözéseket rendeznek és házi készítésű robbanószerkezetekkel követnek el támadásokat. A közéleti viták elsősorban a sikertelen integráció következményeire irányulnak.

Ulf Kristersson miniszterelnök 2024 nyarán a nemzet helyzetéről szóló beszédében úgy fogalmazott:

A felelőtlen bevándorláspolitika és a sikertelen integráció vezetett ide minket.

Szerinte a kirekesztés és a párhuzamos társadalmak táptalajt jelentenek a bűnbandák számára, amelyek „könyörtelenül toborozhatnak gyerekeket és képezhetnek ki leendő gyilkosokat”.

A stockholmi kormány ma már „rendszerszintű fenyegetésnek” nevezi a szervezett bűnözést, amely elérte a szociális ellátórendszert, a helyi politikát, az igazságszolgáltatást, az oktatást és a fiatalkorúak börtöneit is.

A fegyveres támadások és robbantások mára szinte mindennapos jelenséggé váltak a skandináv országban.

Mivel Svédországban a büntethetőségi korhatár 15 év, a bűnbandák gyakran vonnak be fiatalkorúakat, akiket sokszor titkosított weboldalakon keresztül toboroznak. „A fiatal gyerekek ezeken a csevegőoldalakon gyakran vérre szomjaznak” – mondta Ida Arnell ügyész, hozzátéve, hogy ez nemtől független jelenség. A rendőrség szerint a legbrutálisabb akciók tervezése egyre gyakrabban külföldről történik.