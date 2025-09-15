Lekapcsolta az Interpol a legendás Tinder-csalót, a világ egyik leghírhedtebb online szélhámosát

Shimon Yehuda Hayutot, akit a világ a Netflix dokumentumfilmjéből, a „Tinder-csalóként” ismerhetett meg, ismét letartóztatták, ezúttal Grúziában, az Interpol kérésére. A 34 éves férfit vasárnap vették őrizetbe, amikor megérkezett a dél-nyugati Batumi nemzetközi repülőtérre. A grúz belügyminisztérium közölte, hogy az Interpol kérésére tartóztatták le Batumi repülőterén, de egyelőre nem világos, melyik állam kérte a letartóztatást – írja a Guardian.

A Tinder-csalóként elíresült, 34 éves férfit vasárnap vették őrizetbe. Fotó: X/forbesecuador

Ügyvédje izraeli médiának elmondta:

Beszéltem vele ma reggel, miután őrizetbe vették, de még nem értjük az okát. Szabadon utazott a világban

Hayut 2017 és 2019 között a vád szerint a Tinder nevű randiapplikáción keresztül álcázta magát a milliárdos gyémántmágnás, Lev Leviev fiának, hogy nőket csapjon be és körülbelül 7,4 millió fontot csaljon ki tőlük.

A Tinder-csaló életét a Netflix is megfilmesítette

A 2022-es Netflix dokumentumfilm szerint hamis online személyiséget épített fel, hogy érzelmileg és pénzügyileg is rabul ejtse áldozatait. A filmben elhangzott, hogy a nőkkel először csillogó első randira ment, testőrökkel és magánrepülővel villogva, majd miután elnyerte a bizalmukat, üzenetekben panaszkodott, hogy nem működik a hitelkártyája, és arra kérte őket, nyissanak neki új kártyát a saját nevükön.

#EnEstaSemana | #ShimonHayut, #ElEstafadorDeTinder, se enfrenta a un nuevo desafío legal: La familia #Leviev, de la que afirma ser parte, viene tras sus presuntas ganancias ilícitas y lo acusa recibir numerosos beneficios y usando palabras falsas. Más en: https://t.co/XlQdzmzEBM pic.twitter.com/uWbYcYkvFq — Forbes Ecuador (@forbesecuador) March 6, 2022

A férfi minden vádat tagadott

Nem vagyok csaló és nem vagyok szélhámos

– állította, hozzátéve, hogy ő „legitim üzletember”, aki bitcoinból szerezte vagyonát. Ennek ellenére 2019-ben már elítélték csalás, okirat-hamisítás és lopás miatt, miután Görögországból Izraelbe szállították. Tizenöt hónap börtönbüntetést kapott, amelyből a Covid-járvány miatt csak ötöt töltött le, és 35 ezer font kártérítést, valamint körülbelül 4600 fontos bírságot kellett fizetnie hamis útlevél birtoklásáért.

Az egyik legismertebb áldozat, Cecilie Fjellhøy, egy norvég egyetemi hallgató, elmondta, hogy több mint 270 ezer dollárt adott át Hayutnak kapcsolatuk alatt. Elmesélte, hogy első randevújukon a férfi magánrepülővel vitte őt Londonból Bulgáriába, ami azonnal elvarázsolta. Tavaly novemberben egy másik nő, Iren Tranov is pert indított Izraelben, 414 ezer sékel (kb. 91 ezer font) kártérítést követelve, állítása szerint több mint 144 ezer sékelt (kb. 31 ezer font) adott kölcsön Hayutnak, amit soha nem kapott vissza.