A Tesco parkolójában gázoltak el egy embert, hajszálon múlt az élete

Eger egyik bevásárlóközpontjának parkolójában gázolt el egy teherautó egy gyalogost, aki súlyos sérüléseket szerzett. Közvetítői eljárást kezdeményezett az ügyész a férfi ellen.

Az egri Tesconál gázolt el egy gyalogost egy teherautó

Fotó: Gábor Zoltán / Bors (Illusztráció)

Az Egri Tescos gyalogosgázolás

2025. januárjában Egerben egy gyalogos a parkolót átszelve a közeli buszmegállóba igyekezett, mikor egy teherautó hátramenetet kezdet ugyanott. A gyalogos szabályosan közlekedett, de a sofőr figyelmetlensége miatt nem vette észre, így megtörtént a baj: elsodorta a tehergépkocsi a gyalogosan közlekedő embert.

A heol.hu cikke szerint a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben az Egri Járási Ügyészség az eljárás felfüggesztéséről határozott közvetítői eljárás lefolytatása céljából a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben.

A baleset következményeként a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett, a teherautó sofőrje mindenféle segítség nélkül továbbhajtott.

A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége.