A Tesco parkolójában gázoltak el egy embert, hajszálon múlt az élete

Eger egyik bevásárlóközpontjának parkolójában gázolt el egy teherautó egy gyalogost, aki súlyos sérüléseket szerzett. Közvetítői eljárást kezdeményezett az ügyész a férfi ellen.
2025. januárjában Egerben egy gyalogos a parkolót átszelve a közeli buszmegállóba igyekezett, mikor egy teherautó hátramenetet kezdet ugyanott. A gyalogos szabályosan közlekedett, de a sofőr figyelmetlensége miatt nem vette észre, így megtörtént a baj: elsodorta a tehergépkocsi a gyalogosan közlekedő embert.
A heol.hu cikke szerint a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben az Egri Járási Ügyészség az eljárás felfüggesztéséről határozott közvetítői eljárás lefolytatása céljából a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben.
A baleset következményeként a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett, a teherautó sofőrje mindenféle segítség nélkül továbbhajtott.
A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.