Nyolc rendőrautó üldözött Csepelen egy menekülő autóst, betontömb állította

Elmenekült az igazoltatás elől egy autós pénteken Csepelről, nyolc rendőrautó volt a nyomában, a járművet végül Szigetszentmiklóson egy betontömb állította meg, közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján. A csepeli járőrök a XXI. kerületben, a Szent Imre téren akarták igazoltatni a 27 éves autóst péntek éjjel 2 óra körül, a sofőr azonban a rendőrök jelzésére nem állt meg, hanem a mellette ülő utasával együtt menekülni kezdett a rendőri üldözés elől.
A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával követni kezdték, de a sofőr ennek ellenére sem állt meg. A követésbe hét további rendőrautó is bekapcsolódott, és Budapest több kerületét érintve a Soroksári úton, a Könyves Kálmán körúton, az Üllői úton és a Határ úton át folyamatosan a jármű nyomában voltak. Az autós az M51-es autóúton még a forgalommal szemben is közlekedett, majd az M0-son visszafelé hajtott fel Csepel irányába. Végül a jármű alig több mint 20 perc és körülbelül 50 kilométernyi menekülés után a kerület határában, Szigetszentmiklós illetékességi területén egy betontömbnek ütközött, írja az MTI.
A rendőrök igazoltatták a 27 éves férfit és utasát, egy 20 éves nőt. A sofőr a balesetben könnyebben megsérült, ezért őt a mentők kórházba vitték. Kiderült, hogy a járművet eltiltás hatálya alatt vezette, emiatt a XXI. kerületi rendőrkapitányság indított eljárást vele szemben, míg ámokfutása kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közúti veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.
Utasa a kábítószergyorsteszt eredménye alapján korábban kokaint fogyasztott, ezért a csepeli nyomozók őt kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki.
