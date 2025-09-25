Megszakad a szív: Friss házasok haltak meg a balesetben

Megrázó tragédia rázta meg Brazíliát: alig néhány héttel az esküvőjük után vesztette életét João Pedro Prudêncio Cardoso (19) és felesége, Maynara França Schio (18). A fiatal pár motoron utazott, amikor a hajnali órákban egy ittas sofőrrel ütköztek össze. A baleset PA-160-as országúton, Parauapebas térségében történt.

Ittasan vezető sofőr okozta a balesetet, ami a fiatal házaspár életébe került.

A baleset drámai részletei

A tinédzser szerelmesek augusztus 28-án mondták ki a boldogító igent, esküvői fotóikat pedig szívhez szóló üzenetekkel osztották meg a közösségi médiában. A boldogságuk azonban szinte azonnal tragédiába fordult: egy fekete Ford Ecosport vezetője, a 36 éves Dyonatha Chaves Oliveira autójával beléjük rohant. A helyszínen életüket vesztették.

A férfi – aki a gyanú szerint ittasan vezetett – könnyebb sérülésekkel került kórházba, majd bíróság elé állították. Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják, súlyosbító körülményként az ittasságot emelték ki. A bíró 15 000 brazil realban (kb. 1,6 millió forintban) állapította meg az óvadékot, emellett eltiltották a vezetéstől, havonta meg kell jelennie a bíróságon, és nem hagyhatja el a kerületet engedély nélkül.

A fiatal házasok halála hatalmas felháborodást váltott ki a közösségben. Barátaik és rokonaik döbbenten állnak a tragédia előtt, amely egy új élet küszöbén álló pár boldogságát oltotta ki egyetlen felelőtlen döntés következtében, írja a Mirror.