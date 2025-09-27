Dráma a Liverpool meccsén, Szoboszlai azonnal orvosért kiáltott

Félbe kellett szakítani a Crystal Palace-Liverpool angol bajnoki mérkőzést. A hazaiak 1-0-ra vezettek, amikor a 15. percben a vendégek szabadrúgáshoz készülődtek, de a Chris Kavanagh játékvezető nem engedte elvégezni azt.

Félbe kellett szakítani a Crystal Palace-Liverpool angol bajnoki mérkőzést, Szoboszlai Dominik orvosért kiáltott Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Egyszer csak minden tekintet a nézőtérre szegeződött, és elsők közt Szoboszlai Dominik volt az, aki azonnal orvosért kiáltott.

A magyar válogatott középpályás határozott mozdulatokkal mutatott a kispad felé, gyorsan jöjjön a segítség a túloldalra. Helyszíni beszámolók szerint a közönség soraiban valakinek sürgős orvosi segítségre volt szüksége, még egy oxigénpalack is előkerült. A játék percekre félbeszakadt, mielőtt a bíró engedélyt adott a folytatásra.