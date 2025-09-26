Szörnyű tragédia: 16 utas szeme láttára zuhant ki egy férfi a hőlégballonból

Szörnyű tragédia rázta meg Nyugat-Sussexet pénteken reggel, amikor egy hőlégballon utasa a kosárból kimászva a mélybe zuhant, és életét vesztette. A rendőrség megerősítette, hogy az áldozat a 33 éves Jesús Lato Garzón, aki Watfordban élt.

A szörnyű tragédia számos jelenlévő számára hatalmas traumát okozhatott / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az utasok a szörnyű tragédia után sokkos állapotba kerültek

A férfi pénteken reggel, körülbelül 9:20-kor esett ki a ballonból Newpound Common közelében, Wisborough Green falunál. A szemtanúk szerint Garzón jegyet váltott a Virgin Balloon Flights egyik útjára, amely Billingshurstből indult és Dunsfold felé tartott. A kosárban a pilótán kívül 16 utas tartózkodott, akik közül 15-en végignézték a megrázó pillanatot.

A zuhanás után azonnal nagyszabású keresés indult, drónokat, rendőröket és keresőkutyákat vetettek be. Végül négyórás kutatás után találták meg Garzón holttestét egy közeli mezőn. A hatóságok közlése szerint a halálesetet nem kezelik gyanús körülményként, a vizsgálatot a halottkém nevében folytatják le.

Elaine Keating nyomozó őrmester tragikus esetnek nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, valamint az utastársaknak. Hozzátette, szakértői támogatást nyújtanak mindazoknak, akik szemtanúi voltak az eseménynek - írja a Daily Mail.