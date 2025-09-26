Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű tragédia: 16 utas szeme láttára zuhant ki egy férfi a hőlégballonból

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 15:26
hőlégballonzuhanás
A tragédia körülményeit még vizsgálják a hatóságok.
Amy Mans
A szerző cikkei

Szörnyű tragédia rázta meg Nyugat-Sussexet pénteken reggel, amikor egy hőlégballon utasa a kosárból kimászva a mélybe zuhant, és életét vesztette. A rendőrség megerősítette, hogy az áldozat a 33 éves Jesús Lato Garzón, aki Watfordban élt.

alt=A szörnyű tragédia számos jelenlévő számára hatalmas traumát okozhatott
A szörnyű tragédia számos jelenlévő számára hatalmas traumát okozhatott / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az utasok a szörnyű tragédia után sokkos állapotba kerültek

A férfi pénteken reggel, körülbelül 9:20-kor esett ki a ballonból Newpound Common közelében, Wisborough Green falunál. A szemtanúk szerint Garzón jegyet váltott a Virgin Balloon Flights egyik útjára, amely Billingshurstből indult és Dunsfold felé tartott. A kosárban a pilótán kívül 16 utas tartózkodott, akik közül 15-en végignézték a megrázó pillanatot.

A zuhanás után azonnal nagyszabású keresés indult, drónokat, rendőröket és keresőkutyákat vetettek be. Végül négyórás kutatás után találták meg Garzón holttestét egy közeli mezőn. A hatóságok közlése szerint a halálesetet nem kezelik gyanús körülményként, a vizsgálatot a halottkém nevében folytatják le.

Elaine Keating nyomozó őrmester tragikus esetnek nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, valamint az utastársaknak. Hozzátette, szakértői támogatást nyújtanak mindazoknak, akik szemtanúi voltak az eseménynek - írja a Daily Mail.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu