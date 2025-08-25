Hatalmas robajjal zuhant le egy hőlégballon Debrecenben - Fotó

Nagy riadalmat okozott a hatalmas repülő jármű miután meghibásodás miatt Debrecen utcáin landolt.

A hőlégballon földre érkezésekor már megérkezett a felmentősereg Fotó: Haon/Vida Márton Péter

Az Origo információi szerint vasárnap kora este nagy hangzavar kíséretében egy hőlégballon haladt át Debrecen felett. A Haon információi szerint műszaki okok miatt kellett a hőlégballont vezető pilótának kényszerleszállást végrehajtania a Böszörményi úton.

A hírportál úgy tudja, hogy a pilóta mg a levegőben érzékelhette a problémát, mivel a földre érkezéskor már segítség várta. A debreceni cívisváros lakói azonnal utcára siettek, hogy szemügyre vegyék hőlégballon landolását. A Haon fotósa is megörökítette a nem mindennapi látványt, valamint videó is készült az esetről, melyet IDE kattintva lehet megtekinteni.

Nemrégiben Hollandiában történt egy tragikuskimenetelű hőlégballon baleset, amikor egy ember meghalt miután a pilóta megpróbálta letenni a járművet nem sokkal azután, hogy szél miatt pattogni kezdett a kosara.

