Veszély van, azért állunk ki, mert most ki kell állni, Európa a háború küszöbén áll - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Győrben, a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor

Fotó: Mediaworks

Hangsúlyozta: most minden embernek, nemcsak magyaroknak, Európában máshol is föl kell emelni a hangjukat, mert egyébként "bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni az európai vezetők egy háborúba". Párhuzamot hozva megjegyezte: kísértetiesen ugyanazokat a jeleket látja, mint amilyenek az első világháború előtt mutatkoztak. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar kormány álláspontja "nem valaki máséhoz kimért" álláspont, hanem a magyar önérdek. Csak azt vagyok hajlandó képviselni!

A Háborúellenes Gyűlés kapcsán, friss posztot osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor.

„Magyarországot kívül tartani a háborún. Ez a mi küldetésünk. Aki békét akar, velünk tart! ” - írta videójához Orbán Viktor.