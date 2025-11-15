Veszély van, azért állunk ki, mert most ki kell állni, Európa a háború küszöbén áll - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Győrben, a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen.
Hangsúlyozta: most minden embernek, nemcsak magyaroknak, Európában máshol is föl kell emelni a hangjukat, mert egyébként "bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni az európai vezetők egy háborúba". Párhuzamot hozva megjegyezte: kísértetiesen ugyanazokat a jeleket látja, mint amilyenek az első világháború előtt mutatkoztak. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar kormány álláspontja "nem valaki máséhoz kimért" álláspont, hanem a magyar önérdek. Csak azt vagyok hajlandó képviselni!
A Háborúellenes Gyűlés kapcsán, friss posztot osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor.
„Magyarországot kívül tartani a háborún. Ez a mi küldetésünk. Aki békét akar, velünk tart! ” - írta videójához Orbán Viktor.
