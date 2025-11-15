James Gunn ezt csak elrontani tudja: V, mint vérbosszú sorozatot szeretne

A V, mint vérbosszú Alan Moore és David Lloyd népszerű képregényeként vált a modern irodalom egyik alapkövévé, de a legtöbbek számára feltehetően a filmverzió a megkerülhetetlen klasszikus. A totalitárius rendszereket orwelli módon kiforgató mély mondanivalója, a frenetikus színészi játék és látványos akciójelenetek mind megágyaztak a közönségsikernek. A szereposztás káprázatos volt: Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Fry, John Hurt, Stephen Rea mind nagyot alkottak a filmben. Most, 20 évvel később zöld utat kapott egy James Gunn-féle sorozat formátumú feldolgozás is, de kérdés, hogy szükséges-e hozzányúlni valamihez, ami jól működik a mai napig mind olvasva, mind a képernyőn nézve úgy, ahogy van...

James Gunn feldolgozása minden bizonnyal eltér majd az alapműtől (Fotó: Warner Bros.)

James Gunn szerint indokolt a sorozata

Amit eddig tudunk, hogy a Warner Bros. sorozatát az HBO fogja fejleszteni, amely Alan Moore kultikus képregényének modern újragondolása lesz. A projektet a DC Studios felügyeli, James Gunn és Peter Safran executive producerként dolgoznak rajta, míg a forgatókönyvet a brit író, Pete Jackson kezeli majd. Az eredeti mű a disztópikus Nagy-Britanniában játszódik, ahol egy totalitárius rendszer ellen küzd a maszkos forradalmár, V, egy fiatal lány, Evey Hammond segítségével. Az alapfelállástól minden bizonnyal eltérnek majd valahogy, mert a tervek szerint ez egy alternatív megközelítése lesz a 2005-ös filmadaptációnak. Ez némi aggályt vet fel, mert sok múlik a sajátos vízió megvalósításán, miképpen jobb lesz-e az eredetitől, vagy csak hozza-e a szintet. Mindenesetre ez lesz az első alkalom, hogy hosszabb, sorozatformátumban nyúlnak ehhez a címhez.

Mit várhatunk a projekttől?

A Scooby Doo és A galaxis őrzői filmeket jegyző James Gunn sajátos színt hozott a DC univerzumba, mely egyelőre úgy tűnik, megmarad a Warner Bros. esetleges felszámolása esetén is. Mind az általa rendezett Öngyilkos osztag és a Superman szórakoztató darabok, de olyan tónust vettek fel, amikre inkább a poénos és komolytalan jelzők érvényesek. A V, mint vérbosszúban semmi vicc nem volt. Egy véresen komoly történet, melyet a blőd humor azonnal kioltana és ezen a ponton csak reméljük, hogy nem fogják túltolni ezt a fajta populizmust és mer önmagához mérten autentikusan mély és sötét lenni.