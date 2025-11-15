James Gunn ezt csak elrontani tudja: V, mint vérbosszú sorozatot szeretne

Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
James Gunn
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 17:45
V mint VérbosszúNatalie Portman
Nem biztos, hogy szüksége van erre a világnak. Igazából James Gunnon múlik, hogy felülmúlja-e az elvárásokat, vagy kútba vesznek a felhasznált erőforrások és sok ember drága ideje.

A V, mint vérbosszú Alan Moore és David Lloyd népszerű képregényeként vált a modern irodalom egyik alapkövévé, de a legtöbbek számára feltehetően a filmverzió a megkerülhetetlen klasszikus. A totalitárius rendszereket orwelli módon kiforgató mély mondanivalója, a frenetikus színészi játék és látványos akciójelenetek mind megágyaztak a közönségsikernek. A szereposztás káprázatos volt: Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Fry, John Hurt, Stephen Rea mind nagyot alkottak a filmben. Most, 20 évvel később zöld utat kapott egy James Gunn-féle sorozat formátumú feldolgozás is, de kérdés, hogy szükséges-e hozzányúlni valamihez, ami jól működik a mai napig mind olvasva, mind a képernyőn nézve úgy, ahogy van...

James Gunn
James Gunn feldolgozása minden bizonnyal eltér majd az alapműtől (Fotó: Warner Bros.)

James Gunn szerint indokolt a sorozata

Amit eddig tudunk, hogy a Warner Bros. sorozatát az HBO fogja fejleszteni, amely Alan Moore kultikus képregényének modern újragondolása lesz. A projektet a DC Studios felügyeli, James Gunn és Peter Safran executive producerként dolgoznak rajta, míg a forgatókönyvet a brit író, Pete Jackson kezeli majd. Az eredeti mű a disztópikus Nagy-Britanniában játszódik, ahol egy totalitárius rendszer ellen küzd a maszkos forradalmár, V, egy fiatal lány, Evey Hammond segítségével. Az alapfelállástól minden bizonnyal eltérnek majd valahogy, mert a tervek szerint ez egy alternatív megközelítése lesz a 2005-ös filmadaptációnak. Ez némi aggályt vet fel, mert sok múlik a sajátos vízió megvalósításán, miképpen jobb lesz-e az eredetitől, vagy csak hozza-e a szintet. Mindenesetre ez lesz az első alkalom, hogy hosszabb, sorozatformátumban nyúlnak ehhez a címhez.

Mit várhatunk a projekttől?

A Scooby Doo és A galaxis őrzői filmeket jegyző James Gunn sajátos színt hozott a DC univerzumba, mely egyelőre úgy tűnik, megmarad a Warner Bros. esetleges felszámolása esetén is. Mind az általa rendezett Öngyilkos osztag és a Superman szórakoztató darabok, de olyan tónust vettek fel, amikre inkább a poénos és komolytalan jelzők érvényesek. A V, mint vérbosszúban semmi vicc nem volt. Egy véresen komoly történet, melyet a blőd humor azonnal kioltana és ezen a ponton csak reméljük, hogy nem fogják túltolni ezt a fajta populizmust és mer önmagához mérten autentikusan mély és sötét lenni.

'V for Vendetta' Movie Stills
Natalie Portman tekintete haj nélkül is szívszorítóan erős (Fotó: ZUMA Press)

Natalie Portman nem várt áldozata a szerepért

A színésznőnek a 2005-ös film volt az, amivel a Star Wars filmek előzményvonala után visszahozhatta saját pozitív megítélését és hogy ezt elérje, a színészi játékán felül is beleadta azt a bizonyos pluszt a szerepbe. A film egyik központi része az, amikor Natalie Portman karaktere fogságba kerül és a haját lenyírják a kínzások előtt. Érdekes lehet, hogy ebben semmi filmes trükk, de még fejre feszített latex sem játszott szerepet, hanem a színésznő ténylegesen bevállalta a nullás gépet. A rendező, James McTeigue az első találkozójuk során megkérdezte tőle, hogy hajlandó-e leborotválni a haját a szerep kedvéért. Mindenki meglepetésére Portman azonnal igent mondott, sőt elmondása szerint mások jobban aggódtak miatta, mint ő. A példáját többen is követték, legutóbb például Emma Stone a Bugonia című filmben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
