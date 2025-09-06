Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Most jött: szinte egy időben több súlyos vonatbaleset is történt Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 06:29
Szombat reggel két súlyos vonatbalesetről is beszámolt a katasztrófavédelem, nagy erőkkel mentenek.
Borzalmasan indult a reggel, az ország több pontjáról  is vonatgázolást jelentettek. Az első hírek szerint elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál

vonat, vonatsín,
Fotó: unsplash.com

Az MTI a katasztrófavédelem szombaton kora reggeli közleménye alapján azt írja, hogy a város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek.

A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.

Majd szinte csak percekkel később jött az újabb hír, miszerint elgázolt egy embert egy személyvonat a XIV. kerületi Szolnoki útnál.

A szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget - közölte szombat reggel a katasztrófavédelem az MTI-vel. 

