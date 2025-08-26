Most jött: tömegkarambol az M0-son, megbénult a közlekedés

Három gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet az M0-s autóút 15-ös kilométernél, Szigetszentmiklós térségében, az M1-es autópálya felé vezető irányban. A járművek a belső sávban állnak. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók eltávolítják az úttestre került szennyeződést - írja a Katasztrófavédelem.