Balesetektől hangos Hajdú-Bihar vármegye, itt vannak a részletek

Hajdú-Bihar vármegye
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 09:39
tűzoltómentőbalesetmacska
Tűzoltásra, járművek áramtalanítására és favágásra is szükség volt a múlthét végi napokon.

A hét utolsó napján rengeteg dolga volt a hatóságoknak, három balesethez is riasztották őket Hajdú-Bihar vármegyében.

tűzoltó, Hajdú
Hajdú-Bihar vármegye hangos volt a balesetektől Fotó: Ripost

Két autó ütközött össze vasárnap Zsákán, a Bethlen Gábor utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat öt embert kórházba szállított – olvasható a katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában, melyről a Haon.hu adott hírt. Derecske közelében egy autó lesodródott az útról, a konyári és berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kezdték meg a jármű áramtalanítását, a balesetben nem sérült meg senki. Még aznap este a balesetek folytatódtak; két kisbusz karambolózott Biharkeresztes közelében, ahova szintén a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók érkeztek, majd miután átvizsgálták a járműveket áramtalanították is azokat. Itt sem sérült meg senki sem.

Nem csak járműveknél kélt el a segítség, állatmentésre is sort került az elmúlt héten. Hajdúszoboszlón egy macskát kellett 12 méter magas fenyőfáról lementeni, ahova a város hivatásos tűzoltóit riasztották segítségül. Végül létra segítségével sikerült lementeni a macskát a fáról.

Mindezek mellett tűzoltásra is szükség volt: száraz avar és gaz égett mintegy ezer négyzetméteren Hajdúhadházon a Vénkertben. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
Debrecenben a Ruyter utcában egy faágat kellett a debreceni hivatásos tűzoltóknak eltávolítani miután a gyalogos forgalmat veszélyeztette. A tűzoltók gépezetes tolólétra és motoros láncfűrész együttes erejével szüntették meg a faág okozta veszélyt.

 

 

