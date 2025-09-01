Durva baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán, hatalmas a káosz

Riasztották a tűzoltókat, miután összeütközött két kamion az M5-ös autópálya 147-es kilométerénél.

A főváros felé vezető oldalon történt karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.