Durva baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán, hatalmas a káosz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 13:05
Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Riasztották a tűzoltókat, miután összeütközött két kamion az M5-ös autópálya 147-es kilométerénél.

A főváros felé vezető oldalon történt karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.

 

