Durva baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán, hatalmas a káosz

Riasztották a tűzoltókat, miután összeütközött két kamion az M5-ös autópálya 147-es kilométerénél.
A főváros felé vezető oldalon történt karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.
