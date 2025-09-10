Felfoghatatlan tett: apját akarta megszabadítani a szenvedéstől a sarkadi fiú

Hihetetlen eset rázta meg a gyulai kórház intenzív osztályát: egy 13 éves sarkadi fiú megpróbálta megölni súlyosan beteg édesapját, aki életéért küzdött az osztályon. A fiú bicskával elvágta apja infúziós csövét, állítása szerint azért, hogy megszabadítsa őt a szenvedéstől. A kamasz előbb az életben tartó gépet próbálta lekapcsolni, ám ezt az ápolók időben észrevették, és azonnal visszakapcsolták a berendezést. Ezután a fiú drasztikusabb lépésre szánta el magát: elővette a zsebkését, és elvágta az infúzió csövét, amin keresztül az apa gyógyszert kapott.

A sarkadi fiú tettével apját életveszélybe sodorta, de a személyzet időben közbelépett. Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Ha a kórházi személyzet nem avatkozik közbe azonnal, az eset könnyen tragédiával végződhetett volna. A férfi akár el is vérezhetett volna, vagy levegő kerülhetett volna a vénájába, ami légembóliát okozhat. A gyulai kórház dolgozói azonban azonnal reagáltak, és sikerült megmenteniük a férfi életét – írja a Ripost.

A férfi életveszélyes állapotba kerülhetett volna akkor, hogyha a kórházi személyzet nem avatkozik közbe és nem hárítják el azonnal a hibát. A fiú elmondta, hogy azzal amit tett segíteni próbált, de rádöbbent, hogy rosszat csinált – nyilatkozta Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A pszichológusok szerint nem ritka, hogy egy súlyos lelki krízisben lévő ember – különösen egy gyermek – beszűkült tudatállapotba kerül. Ilyenkor a világ zavarosnak és kaotikusnak tűnhet számukra, és mindenáron valamilyen biztos pontot keresnek. Azok, akik krízishelyzetben vannak, gyakran beszűkült lelki állapotba kerülnek. Ilyenkor erősen vágynak valamilyen biztos pontra, és ebben az állapotban egy gyermek úgy érezheti, hogy az adott tettével megszüntetheti a bizonytalanságot, ezért tűnhet számára racionálisnak, amit tesz – mesélte a Tényeknek Hal Melinda pszichológus.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben. A 13 éves fiút életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják. A fiú jelenleg szabadlábon védekezhet, de az eljárás továbbra is folyamatban van.