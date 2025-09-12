Gödöllőn csapott le a rendőrség: kilenc drogfogyasztót fogtak el

A gödöllői rendőrség szeptember 6-án, szombaton, a bagi vasútállomásra vonultak, majd a kereskedők házát is átkutatták.

Gödöllőn csapott le a rendőrség Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Rendőrségi razzia Gödöllőn, kereskedőket és fogyasztókat állítottak elő

A sínek mentén több embert fogtak el, akik tiltott szert használtak, majd ezután két házánál hajtották végre a razziát. Az akció eredményeként három embert, közöttük egy házaspárt vettek őrizetbe, akik rendszeresen adtak el kábítószert.

A 26 éves G. Júliánál és a 35 éves K. Krisztiánnál a drog adagláshoz szükséges eszközöket, kristályt, valamint pénzt foglaltak le a rendőrök. A nő megpróbálta elrejteni a nála lévő szert, de a hatóságok rajtakapták. A rendőrök átkutatták a házakat, lopott elektromos kerékpárt és láncfűrészt találtak, K. Krisztiánt, feleségét és a 20 éves V. Blankát kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki.

A bíróság elrendelte a házaspár letartóztatását, a további hat előállított személy kábítószer birtoklása miatt felel. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság figyelmeztet: a kábítószer és új pszichoaktív anyag fogyasztása súlyos testi és lelki tüneteket okozhat.

Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz! - írja a police.hu.