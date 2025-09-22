Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Hatalmas fogás: egyszerre öt körözött személyt kapott el a rendőrség - Videó

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 09:55
Tolnarajtaütés
A rendőrség sikeresen lekapcsolta a körözött személyeket.

Példátlan hatékonysággal zárult a Tolna vármegyei rendőrség szeptember 16-án indított fokozott ellenőrzési akciója: mindössze hat óra leforgása alatt öt körözött személy került rendőrkézre.

Rendőrség
Több körözött személyen is sikeresen rajtaütött a rendőrség.
Fotó: Police.hu (Illusztráció)

A hajnali órákban megkezdett akcióban 14 rendőrautóval 24 egyenruhás járta a megye különböző pontjait. Összesen 36 címet ellenőriztek, amelyek közül négynél sikerrel is jártak. A körözött személyek között volt, akit rablás miatt, másokat garázdaság és hamis vád okán, illetve a hatóság félrevezetése miatt kerestek. Egy nőt a tartási kötelezettség elmulasztása miatt vontak felelősségre.

A rajtaütés során egy olyan férfit is elfogtak, akit szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírság meg nem fizetése miatt köröztek. Őt a hatályos intézkedések értelmében azonnal büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

Az akció során a rendőrök nemcsak a körözöttek kézre kerítésében értek el sikereket, hanem egy lopott autót is lefoglaltak.

A Tolna vármegyei rendőrség akciója ismét bizonyította: következetes munkával és széleskörű együttműködéssel rövid idő alatt is komoly eredményeket lehet elérni a bűnözés visszaszorításában – írja a Police.hu.

 

