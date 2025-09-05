„Én vagyok az Isten!” – kiáltotta a soroksári gyilkos, majd kétszer is nyakon szúrta anyját

A budapesti lakónegyed közössége a csütörtöki anyagyilkosság óta sokkhatás alatt áll. A környéken legalább látásból mindenki jól ismerte Zsuzsannát és Gyulát, többen rendszeresen beszélgettek is velük. A férfi már hároméves korában elvesztette az édesapját, azóta kettesben élt az anyjával. Együtt jártak vásárolni, sétálni, és a kiskertet is közösen gondozták. A soroksári gyilkos tette előtt mindenki értetlenül áll.

A férfinek barátai, illetve tartós párkapcsolatai sosem voltak.

Mint arról tegnap beszámoltunk, a 67 éves nő a veszekedés közben kiszaladt az erkélyre, hogy segítségért kiáltson, majd visszatért a lakásba. Az esetnek szemtanúi is voltak...

A Borsnak két egymást vigasztaló, neve elhallgatását kérő szemtanú elmondta: Az utcán állók közül többen látták és hallották, amint a férfi és a nő a konyhaablak közelében hevesen veszekszik. Gyula megpróbálta Zsuzsát az ablakon kilökni, de nem járt sikerrel. Az életéért küzdő asszony a párkányba kapaszkodott, a fia pedig megmarkolta a haját és hátrafeszítette a fejét.

Gyuszi először megkérdezte, hogy „szót fogadsz nekem? Én vagyok az Isten!” Egyértelműen kivehetően láttuk a kezében kést és két szúrást. Én felkiáltottam neki, hogy „ne bántsd az anyádat”. Engem megismert, és mondta is nekem, hogy ő nem az anyja

– mesélte az egyik szemtanú, aki még mindig a történtek hatása alatt áll.

A soroksári gyilkos másokat is megfenyegetett

A megvadult Gyula észrevette, hogy a ház elől többen is megindulnak, ezért megfenyegette őket:

Ha feljöttök, mind meghaltok!

Az utcáról végül két férfi felszaladt az első emeletre, hogy betörjék az ajtót. Szerettek volna bejutni a lakásba, hogy az asszonynak segítsenek, de a felbőszült támadó a még mindig nála levő gyilkos eszközzel összekarcolta az ajtót, és a pengét a kukucskálón is kidugta. Kénytelenek voltak ezért a rendőröket megvárni. Az egyenruhások végül Gyulát sokkolóval ártalmatlanították, leteperték, majd megbilincselték, az anyagyilkos persze velük is üvöltözött.