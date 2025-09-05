„Én vagyok az Isten!” – kiáltotta a soroksári gyilkos, majd kétszer is nyakon szúrta anyját

A budapesti lakónegyed közössége a csütörtöki anyagyilkosság óta sokkhatás alatt áll. A környéken legalább látásból mindenki jól ismerte Zsuzsannát és Gyulát, többen rendszeresen beszélgettek is velük. A férfi már hároméves korában elvesztette az édesapját, azóta kettesben élt az anyjával. Együtt jártak vásárolni, sétálni, és a kiskertet is közösen gondozták. A soroksári gyilkos tette előtt mindenki értetlenül áll.
A férfinek barátai, illetve tartós párkapcsolatai sosem voltak.
Mint arról tegnap beszámoltunk, a 67 éves nő a veszekedés közben kiszaladt az erkélyre, hogy segítségért kiáltson, majd visszatért a lakásba. Az esetnek szemtanúi is voltak...
A Borsnak két egymást vigasztaló, neve elhallgatását kérő szemtanú elmondta: Az utcán állók közül többen látták és hallották, amint a férfi és a nő a konyhaablak közelében hevesen veszekszik. Gyula megpróbálta Zsuzsát az ablakon kilökni, de nem járt sikerrel. Az életéért küzdő asszony a párkányba kapaszkodott, a fia pedig megmarkolta a haját és hátrafeszítette a fejét.
Gyuszi először megkérdezte, hogy „szót fogadsz nekem? Én vagyok az Isten!” Egyértelműen kivehetően láttuk a kezében kést és két szúrást. Én felkiáltottam neki, hogy „ne bántsd az anyádat”. Engem megismert, és mondta is nekem, hogy ő nem az anyja
– mesélte az egyik szemtanú, aki még mindig a történtek hatása alatt áll.
A megvadult Gyula észrevette, hogy a ház elől többen is megindulnak, ezért megfenyegette őket:
Ha feljöttök, mind meghaltok!
Az utcáról végül két férfi felszaladt az első emeletre, hogy betörjék az ajtót. Szerettek volna bejutni a lakásba, hogy az asszonynak segítsenek, de a felbőszült támadó a még mindig nála levő gyilkos eszközzel összekarcolta az ajtót, és a pengét a kukucskálón is kidugta. Kénytelenek voltak ezért a rendőröket megvárni. Az egyenruhások végül Gyulát sokkolóval ártalmatlanították, leteperték, majd megbilincselték, az anyagyilkos persze velük is üvöltözött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.