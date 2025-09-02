Brutális drogfogás: több mint 30 milliárd forintnyi kábítószert foglaltak le

Három kikötői munkások ellen emeltek vádat, miután egy hamis konténer fala mögött kábítószert találtak.
A hatóságok egy 25 éves férfit akkor fogtak el, amikor kilépett a konténerből. Feszítővasat, sarokcsiszolót és más eszközöket találtak nála, amelyekkel a falat próbálta átvágni. Továbbá 216 240 dollár (73 millió forint) készpénzt is lefoglaltak, a hatóságok szerint bűncselekményből származik.
A 25, 38 és 42 éves férfiak közül kettő letartóztatásban maradt, a legidősebb gyanúsítottat óvadék ellenében szabadlábra helyezték - számolt be róla az Origo. Ha bűnösnek találják őket, mindhárom férfi életfogytiglani börtönbüntetést kaphat. Tárgyalásukat október 29-re tűzték ki.
A konténert Európából küldték, a kokain forrását egyelőre vizsgálják.
Mindenkinek, akit elcsábít a kábítószer-behozatal hamis ígérete: ezekért a bűncselekményekért akár életfogytiglani börtönbüntetés is járhat
- figyelmeztetett Peter Fogarty nyomozófelügyelő - írja a CBS NEWS.
