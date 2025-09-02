Brutális drogfogás: több mint 30 milliárd forintnyi kábítószert foglaltak le

Három kikötői munkások ellen emeltek vádat, miután egy hamis konténer fala mögött kábítószert találtak.

A rendőrség 506 kiló kábítószert talált egy kikötőben Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Az Ausztrál Szövetségi Rendőrség szerint a kokain értéke meghaladja a 107 millió dollárt (36 milliárd forint)

A hatóságok egy 25 éves férfit akkor fogtak el, amikor kilépett a konténerből. Feszítővasat, sarokcsiszolót és más eszközöket találtak nála, amelyekkel a falat próbálta átvágni. Továbbá 216 240 dollár (73 millió forint) készpénzt is lefoglaltak, a hatóságok szerint bűncselekményből származik.

A 25, 38 és 42 éves férfiak közül kettő letartóztatásban maradt, a legidősebb gyanúsítottat óvadék ellenében szabadlábra helyezték - számolt be róla az Origo. Ha bűnösnek találják őket, mindhárom férfi életfogytiglani börtönbüntetést kaphat. Tárgyalásukat október 29-re tűzték ki.

A konténert Európából küldték, a kokain forrását egyelőre vizsgálják.

Mindenkinek, akit elcsábít a kábítószer-behozatal hamis ígérete: ezekért a bűncselekményekért akár életfogytiglani börtönbüntetés is járhat

- figyelmeztetett Peter Fogarty nyomozófelügyelő - írja a CBS NEWS.