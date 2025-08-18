UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Drámai felvételek: Megállóban kapott szívrohamot egy férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 12:51
A mentők defibrillátorral és automata mellkaskompresszorral küzdöttek a férfi életéért.

Buszmegállóban lett rosszul egy miskolci férfi, akire a Készenléti Rendőrség járőrei lettek figyelmesek: a férfi rángatózott és erősen vérzett az orra.

Szívroham miatt lett rosszul a férfi Fotó: Pixabay

Suhai Tamás a miskolci Készenléti Rendőrség járőre a Tv2 Tények című műsorának elmondta: sikerült elállítani a vérzést, miközben folyamatosan figyelték a férfi életjeleit, akinél oxigénhiány jeleire lettek figyelmesek. A férfit azonnal a hátára fordították és a törzsőrmester azonnal megkezdte a folyamatos mellkaskompressziót a mentők kiérkezéséiig. Mivel a férfi nem mutatott életjeleket, defibrillátorral és automata mellkaskompressziós géppel folytatták az újraélesztést. Percekig küzdöttek az életéért, de végül sikeresen stabilizálták az állapotát, majd szívroham következtében kórházba szállították. A Tv2 elmondása alapján az 59 férfi életét a gyors és szakszerű segítség nyújtás mentette meg.

 

