Drámai felvételek: Megállóban kapott szívrohamot egy férfi

Buszmegállóban lett rosszul egy miskolci férfi, akire a Készenléti Rendőrség járőrei lettek figyelmesek: a férfi rángatózott és erősen vérzett az orra.
Suhai Tamás a miskolci Készenléti Rendőrség járőre a Tv2 Tények című műsorának elmondta: sikerült elállítani a vérzést, miközben folyamatosan figyelték a férfi életjeleit, akinél oxigénhiány jeleire lettek figyelmesek. A férfit azonnal a hátára fordították és a törzsőrmester azonnal megkezdte a folyamatos mellkaskompressziót a mentők kiérkezéséiig. Mivel a férfi nem mutatott életjeleket, defibrillátorral és automata mellkaskompressziós géppel folytatták az újraélesztést. Percekig küzdöttek az életéért, de végül sikeresen stabilizálták az állapotát, majd szívroham következtében kórházba szállították. A Tv2 elmondása alapján az 59 férfi életét a gyors és szakszerű segítség nyújtás mentette meg.
