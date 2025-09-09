A kormányablakban csaptak le a körözött férfira a rendőrök

Nem mindennapi jelenetek játszódtak le hétfőn kora délután az orosházi kormányablakban. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei 13 óra 30 perc körül az ügyféltérben fogtak el egy körözött férfit, akit megbilincselve vezettek el. A rendőrség tájékoztatása szerint a Székesfehérvári Rendőrkapitányság jelzése alapján pontosan tudták, mikor és hol kell intézkedniük – írja a beol.hu.
A férfi ellen három körözés volt érvényben, ezek közül az egyik azért, mert nem kezdte meg a szabadságvesztése letöltését. Elfogása után erőszakossá vált, szitkozódott, és ezzel a viselkedésével az előállítás során sem hagyott fel. Akkor is folyamatosan ordibált, amikor orvosi vizsgálatra vitték.
A rendőrök a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol lesz ideje megnyugodni. A férfit korábban a bíróság több mint három év szabadságvesztésre ítélte.
