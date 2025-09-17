Rendőrökre támadt egy család több tagja Siófokon

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást és vett őrizetbe három embert - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.
A közlemény szerint szeptember 10-én délelőtt a siófoki rendőrök közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt próbáltak előállítani egy fiatalkorút, aki aznap reggel egy iskolaőrt fenyegetett. A rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, a felszólításoknak nem tett eleget, majd amikor az egyik rendőr testi kényszerrel megpróbálta őt az udvarról kivezetni, rátámadt a rendőrre.
A fiatalkorú szülei az előállítást erőszakkal akadályozták, ezért a rendőrök kénytelenek voltak erősítést hívni a helyszínre, de az elkövetők az újabb rendőri egység kiérkezését követően is akadályozták az előállítást.
Hozzátették, hogy a család élő adásban közvetített a helyszínről, s ez a videofelvétel segítette az elkövetők beazonosítását.
A gyanúsítottak kihallgatása folyamatban van
- áll a közleményben.
