Rendőrökre támadt egy család több tagja Siófokon

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 11:20
Három embert vettek őrizetbe. Bilincsben végezte a rendőrökre támadó tinédzser.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást és vett őrizetbe három embert - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Bilincsben végezte a rendőrökre támadó tinédzser. Fotó: rawpixel.com

A közlemény szerint szeptember 10-én délelőtt a siófoki rendőrök közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt próbáltak előállítani egy fiatalkorút, aki aznap reggel egy iskolaőrt fenyegetett. A rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, a felszólításoknak nem tett eleget, majd amikor az egyik rendőr testi kényszerrel megpróbálta őt az udvarról kivezetni, rátámadt a rendőrre

Az egész család ellenszegült a rendőröknek

A fiatalkorú szülei az előállítást erőszakkal akadályozták, ezért a rendőrök kénytelenek voltak erősítést hívni a helyszínre, de az elkövetők az újabb rendőri egység kiérkezését követően is akadályozták az előállítást.

Hozzátették, hogy a család élő adásban közvetített a helyszínről, s ez a videofelvétel segítette az elkövetők beazonosítását. 

A gyanúsítottak kihallgatása folyamatban van

 - áll a közleményben.

 

