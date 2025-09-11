Riadalom Kispesten: tűz ütött ki egy ikerházban, a lánglovagokat és a mentőket is riasztották

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság információi szerint tűz keletkezett egy kispesti, Álmos utcai ikerház egyik lakásában. Mint kiderült, a tetőtér egyik helyiségében berendezési tárgyak égtek. A katasztrófavédelem írja, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, amik megrongálták a tetőszerkezetet is. A ház tulajdonosához mentő érkezett.
