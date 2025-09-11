Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Riadalom Kispesten: tűz ütött ki egy ikerházban, a lánglovagokat és a mentőket is riasztották

Kispest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 19:27
A tetőszerkezet is megrongálódott a tűzben.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság információi szerint tűz keletkezett egy kispesti, Álmos utcai ikerház egyik lakásában. Mint kiderült, a tetőtér egyik helyiségében berendezési tárgyak égtek. A katasztrófavédelem írja, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, amik megrongálták a tetőszerkezetet is. A ház tulajdonosához mentő érkezett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
