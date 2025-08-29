Szeptembertől elérhető hazánkban is a Honor 400 Smart

A strapabíró belépőszintű telefonként pozícionált legújabb HONOR 400 Smart okostelefon teljes körű leejtésvédelmet kínál, amelyet a rangos SGS Premium Performance leejtés- és zúzásállósági tanúsítvány is igazol. A telefon akár 1,8 méteres magasságból is képes sérülés nélkül átvészelni a leejtést a Honor laboratóriumának adatai alapján. A sarkokat a rinocérosz páncélzatát idéző, golyóálló mellények inspirálta erősítések védik, amelyek fejlett ütéscsillapító és leejtés elleni képességgel védik a telefont, és szétterítik a becsapódás erejét, nem engedik egy pontra hatni, vagyis óvják a töréstől, repedéstől. Az IP65 vízállósági besorolású HONOR 400 Smartot robusztus kialakítása révén a lemosás, leöblítés és a vízperme sem károsítja. A tesztek során a készülék azután is megőrizte működőképességét, hogy akár 1 percen át 50 centiméter mélységű vízbe merítették. A nedves ujjas érintésoptimalizálásnak köszönhetően nedves vagy zsíros ujjal is problémamentesen használható.
A nagyméretű 6500mAh-s akkumulátorral felszerelt a HONOR 400 Smart az árkategória leghosszabb, egész napos akkumulátor-üzemidejét biztosítja, és tartósságát 5 éven át megőrzi. A többpontos hőmérséklet-ellenőrzésnek köszönhetően az akkumulátor jól teljesít -20°C és 55°C közötti hőmérsékleten – így a hóvihartól a sivatagig, a legzordabb körülmények között is tökéletesen működik a gyártó ígérete szerint.
A kategóriájában elsőként mesterségesintelligencia(továbbiakban AI)-gyorsindító gombbal ellátott okostelefonként a HONOR 400 Smart teljesen újszerű AI-interakciót kínál. Az AI-gomb kétféle módon használható a különböző funkciók eléréséhez. Egyszeri megnyomással elindítható egy tetszőlegesen beállított alkalmazás, vagy egyetlen mozdulattal felgyorsítható a telefon a háttérben futó appok bezárásával. Hosszan nyomva pedig olyan intelligens funkciók válnak elérhetővé, mint az AI-fordítás vagy az AI-kreatív mód.
Az Android 15-alapú, legújabb MagicOS 9.0 rendszerrel működő HONOR 400 Smart további intelligens funkciókkal is rendelkezik, mint amilyen a Mágikus kapszula, a Magic Portal, a Keresés bekarikázással és a Google Gemini asszisztens, valamint mások mellett olyan AI-szerkesztési lehetőségeket is kínál, mint AI-képkiterjesztés, Al-felméretezés, AI-kivágás.
A Snapdragon 6s Gen 3 processzoros HONOR 400 Smart olyan technológiával rendelkezik, ami lehetővé teszi a felhasználó számára a többfeladatos munkavégzést és az alkalmazások közötti könnyed váltást. A HONOR 400 Smart 256 GB-os max. kapacitású belső tárolója 150 ezer vagy még több fényképet is befogad, így elegendő tárhelyet biztosít több évnyi értékes emlék számára. Két színváltozatban kapható: meteorezüst és bársonyfekete. Magyarországon 2025. szeptember 1-től érhető el a Telekom és Yettel szolgáltatóknál.
