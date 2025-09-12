Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Most jött: két ember meghalt egy szörnyű háztűzben

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 09:12 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 09:17
A törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit.

Két ember meghalt, miután kigyulladt péntek hajnalban egy családi ház Balatonfüreden - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Háztűzben vesztette életét két ember Fotó: Unsplash

Azt írták, hogy a Régitemető utcában lévő, száz négyzetméteres épület előszobája, a tető egy része, illetve a ház előtti füves terület, valamint egy fa lángolt. A házban két gázpalack felrobbant, egy harmadikat pedig a tűzoltók vittek ki, az épület tetejének egy része beomlott.

A tűzoltók oltás közben, a törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit: egy, a hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt.

A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy az épületben és annak környezetében lomok voltak felhalmozva, és a házat sűrű növényzet vette körül - írták, hozzátéve, hogy az egységek több mint egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén.

A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Kitértek arra is, hogy a házban és a körülötte felhalmozott lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát és nehezítik a menekülést, valamint a tűzoltók munkáját. Az otthonunk rendben tartása tűzvédelmi szempontból is fontos, hiszen a sok lom miatt gyorsabban terjed a tűz, és mérgező füst keletkezik - áll a közleményben.

 

