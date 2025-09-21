Jár bírság? Kiderült, ez van a mosolygós traffipaxok mögött

Az egyre több településen felbukkanó Traffiboxok, azaz fix sebességmérők látványához mostanra már hozzászokhattak a magyar autósok. Talán emiatt sem igazán tudják még hova tenni az utóbbi időben megjelenő Traffipack nevű berendezéseket, amelyek megjelenésükben jóval kevésbé fenyegetőek, annál is inkább, mert a kamera alatt egy lefelé, vagy felfelé görbülő arckifejezés jelenik meg – a sebességtől függően. Ha az autós a megengedett tempóban halad, akkor zöld mosoly a jutalma, ha túl gyorsan, akkor pedig jön a vörös szomorúság. De jön-e a bünti is a mosolygós traffipaxoktól?

Kiderült, hogy csak átverés-e a mosolygós traffipax. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Bírság lapul a mosolygós traffipaxok vigyora mögött?

A Magyar Nemzet cikke szerint mosolygós traffipaxok gyártójának honlapján is megtalálható tájékoztatóból kiderül, hogy ezek az eszközök „beépített mikrohullámú radarral működő úgynevezett edukációs sebességmérők, amely a rendőrségi joghatályos műszertől függetlenül képes a közlekedés szereplőinek jogkövető magatartását elősegíteni”. Tehát meg lehet nyugodni: bírságolni nem tud, csak szomorú lesz, ha túl gyorsan hajtasz…



Azért csak ne olyan sietősen!

Már csak azért se dőljön hátra senki, mert a termékismertetőt tovább böngészve azt is olvashatjuk, hogy

beszerelhető a házába a rendőrségi VÉDA-rendszerbe illeszkedő Trafficapture TC-108 lézeres mérőműszer.

Mondjuk ez nem feltétlenül életszerű, hiszen azokat az okkal rettegett műszereket a rendőrség képességeiknél fogva inkább a mobil mérésekhez használja előszeretettel. Sokkal inkább kell aggódni a már tesztelés alatt álló és kifejezetten fix mérésekre fejlesztett Trafficapture Lite eszközök miatt, amelyekből elég sokat tervez beszerezni a rendőrség.

Márpedig ezekből sok lapul majd hamarosan a mosolygós traffipaxok most még ártatlan vigyora mögött…