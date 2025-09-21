Jár bírság? Kiderült, ez van a mosolygós traffipaxok mögött

Az egyre több településen felbukkanó Traffiboxok, azaz fix sebességmérők látványához mostanra már hozzászokhattak a magyar autósok. Talán emiatt sem igazán tudják még hova tenni az utóbbi időben megjelenő Traffipack nevű berendezéseket, amelyek megjelenésükben jóval kevésbé fenyegetőek, annál is inkább, mert a kamera alatt egy lefelé, vagy felfelé görbülő arckifejezés jelenik meg – a sebességtől függően. Ha az autós a megengedett tempóban halad, akkor zöld mosoly a jutalma, ha túl gyorsan, akkor pedig jön a vörös szomorúság. De jön-e a bünti is a mosolygós traffipaxoktól?
A Magyar Nemzet cikke szerint mosolygós traffipaxok gyártójának honlapján is megtalálható tájékoztatóból kiderül, hogy ezek az eszközök „beépített mikrohullámú radarral működő úgynevezett edukációs sebességmérők, amely a rendőrségi joghatályos műszertől függetlenül képes a közlekedés szereplőinek jogkövető magatartását elősegíteni”. Tehát meg lehet nyugodni: bírságolni nem tud, csak szomorú lesz, ha túl gyorsan hajtasz…
Már csak azért se dőljön hátra senki, mert a termékismertetőt tovább böngészve azt is olvashatjuk, hogy
beszerelhető a házába a rendőrségi VÉDA-rendszerbe illeszkedő Trafficapture TC-108 lézeres mérőműszer.
Mondjuk ez nem feltétlenül életszerű, hiszen azokat az okkal rettegett műszereket a rendőrség képességeiknél fogva inkább a mobil mérésekhez használja előszeretettel. Sokkal inkább kell aggódni a már tesztelés alatt álló és kifejezetten fix mérésekre fejlesztett Trafficapture Lite eszközök miatt, amelyekből elég sokat tervez beszerezni a rendőrség.
Márpedig ezekből sok lapul majd hamarosan a mosolygós traffipaxok most még ártatlan vigyora mögött…
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.