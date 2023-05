Nehéz idők jönnek a gyorshajtókra, munkába állnak az új traffipaxok

Kedden megkezdődött azoknak a válogatott rendőröknek a kiképzése az új, személygépkocsikból üzemeltetendő traffipaxok kezelésére, akik júniustól már a közlekedők közül szúrják ki és büntetik meg a gyorshajtókat. Az Országos Rendőr-főkapitányság negyven modern sebességmérő készüléket szerzett be. A média képviselői is lehetőséget kaptak a berendezések használat közbeni megtekintésére.

Munkatársainkat is elvitték egy körre, hogy lássuk az új traffipaxot működés közben. Fotó: Végh István

Óberling József rendőrezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője a sajtótájékoztatón elmondta: rengeteg a félreértés az új sebességmérő műszerekkel kapcsolatban.

A traffipaxok toleranciaértéke sohasem azt jelentette, hogy a készülékek mérési pontosságának annyi a hibázási lehetősége. Az új műszerek a ma létezők közül a legpontosabbak. Hozzáteszem, hogy ezek a berendezések három tizedmásodperc alatt ezer darab mérésre képesek. Ez az ezer mérés produkálja azt az egy darab számot, ami megfelel a mért sebességnek

- mondta az ezredes, majd elégedetten hozzátette: nehéz olyan eszközt találni a világon, ami ennél precízebb eredményt ad.

Óberling József rendőrezredes Fotó: Végh István



"Kétség sem férhet hozzá, hogy a valós sebesség megegyezik a gép által megállapított értékkel. A törvény szerint pedig a hitelesített mérőeszköz által megállapított eredményt tényként kell kezelni" – tette hozzá Óberling, hangsúlyozva: ebből következik, hogy az érték elfogadása kötelező, nem csupán egy lehetőség a rendőrök számára. Legalábbis addig, amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást.



Eddig is úgy volt és a jövőben is úgy lesz, hogy a szabálysértést megállapító rendőr belátására van bízva, hogy milyen szankciót alkalmaz. A tárház igencsak széles.

"Lehetőség van helyszíni figyelmeztetésre vagy bírságra, de akár szabálysértési feljelentésre is. A bírság összege 5 ezer forinttól 50 ezerig terjedhet. A kollégáink ezután sem azzal foglalkoznak, hogy ki ment 50 helyett 51-gyel vagy 52-vel. Bár ott tartanánk, hogy ez a legnagyobb problémánk! A közlekedés biztonságára a korlátozást jelentősen túllépők jelentik a komoly veszélyt" – magyarázta az ezredes, aki szeretne mindenkit megnyugtatni.

Nem ment el a rendőrség esze! A minimális eltérések esetében a rendőrök bizonyára beérik majd a figyelmeztetéssel

- szögezte le a szakember.

A mérési érték pontos, a mért autó jól beazonosítható. Fotó: Végh István

Az új készülékek menet közbeni mérésre is alkalmasak. A fejlesztésben az ORFK szakértői is részt vettek. Az volt a cél, hogy legyenek a rendőrségnek olyan eszközei, melyekkel akár a forgalomban elvegyülve is képesek kiszűrni a gyorshajtókat.

A sajtótájékoztatón felmerült: egyes autók kilométerórájával előfordulhat, hogy nem a teljesen pontos értéket mutatják, ezért a sofőrök tudtukon kívül is átléphetik a sebességhatárt. Ebből következik a kérdés: vajon most minden gépkocsitulajdonosnak érdemes újra hitelesíttetni az óráját? Óberling kifejtette:

ha egy kilométeróra hibás, az általában többet mutat, nem pedig kevesebbet, ezért valószínűtlen, hogy miatta hajt gyorsabban az autós.

A berendezés lézeres elven működik. A hatótávolságát a mérésügyi szerv 230 méterig hitelesítette. Nem csupán a rendőrök autója mellett, hanem a velük szemben elhaladó gépkocsik sebességét is képes mérni.

A közelmúltban megjelentek olyan vélekedések is, melyek szerint a hatóság csak pénzbehajtásra készül az új traffipaxok alkalmazásával.

Hangsúlyozni kell, hogy a kiszabott bírságokból a rendőrségnek nem származik bevétele, csakis az állami költségvetésnek. Hozzáteszem, hogy az így befolyt összegek az állam kasszájához viszonyítva a porszemnél is kisebbek

– fejezte be Óberling József. Az intézkedés célja, hogy megelőzze a gyorshajtásból eredő baleseteket.

A modern traffipaxok használata egyébként egyszerű. A berendezést kezelő rendőr beállíthatja, hogy mekkora sebesség felett készítsen automatikusan fotót a kiválasztott autóról. Olyan tévedés sem fordulhat elő, hogy más autó sebességét méri be, a műszer az autóhoz rendeli a mért sebességet.

