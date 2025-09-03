Rohantak a mentők: Összeütközött két autó Fóton, lezárták az utakat

Két személyautó ütközött össze Fóton, a Németh Kálmán utca és az Eöri Barna utca találkozásánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, ahol áramtalanították a járműveket. A balesethez mentőt is riasztottak, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.