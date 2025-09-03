Brutális karambol: Frontálisan ütközött egy motor és egy autó

Frontálisan ütközött egy motorkerékpár és egy személyautó a 2-es főút Vác és Szendehely közötti szakaszán, a 43-as kilométerszelvénynél. A balesethez a váci hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon váltakozva halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem.
