Az egész város felbolydult: mentők és tűzoltók lepték el Budapestet

Három autó érintett abban a balesetben, amely Budapesten, a Balatoni út és a Kőérberki-dűlő találkozásának közelében történt.

Fotó: Gé

A három kocsiban összesen négyen utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és segítenek a forgalmi akadály megszüntetésében - közölte a katasztrófavédelem.