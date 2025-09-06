Az egész város felbolydult: mentők és tűzoltók lepték el Budapestet

Három autó érintett abban a balesetben, amely Budapesten, a Balatoni út és a Kőérberki-dűlő találkozásának közelében történt.
A három kocsiban összesen négyen utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és segítenek a forgalmi akadály megszüntetésében - közölte a katasztrófavédelem.
