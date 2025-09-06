Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Az egész város felbolydult: mentők és tűzoltók lepték el Budapestet

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 22:18
tűzoltókmentő
A Balatoni úton, az úgynevezett panoráma kanyarban történt a karambol.
N.T.
A szerző cikkei

Három autó érintett abban a balesetben, amely Budapesten, a Balatoni út és a Kőérberki-dűlő találkozásának közelében történt.

Fotó: Gé

 A három kocsiban összesen négyen utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és segítenek a forgalmi akadály megszüntetésében - közölte a katasztrófavédelem

