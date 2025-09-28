Mentőhelikopterre volt szükség, súlyos baleset történt a főúton

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 12:48
Két autó ütközött össze frontálisan.
Mentőhelikopterre volt szükség, miután frontálisan ütközött össze két gépkocsi Nagybajomon, a 61-es főút Fő utcai szakaszán, a Sugár utca közelében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kocsikat, amelyekben összesen hatan utaztak. 

Mentőhelikopterre is szükség volt. Fotó: Pixabay (illusztráció)

A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, valamint egy mentőhelikoptert is várnak a helyszínre, ahol lezárták az érintett útszakaszt, közölte a katasztrófavédelem.

 

