Mentőhelikopterre volt szükség, súlyos baleset történt a főúton

Mentőhelikopterre volt szükség, miután frontálisan ütközött össze két gépkocsi Nagybajomon, a 61-es főút Fő utcai szakaszán, a Sugár utca közelében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kocsikat, amelyekben összesen hatan utaztak.
A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, valamint egy mentőhelikoptert is várnak a helyszínre, ahol lezárták az érintett útszakaszt, közölte a katasztrófavédelem.
