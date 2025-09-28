Mentőhelikopterre volt szükség, súlyos baleset történt a főúton

Mentőhelikopterre volt szükség, miután frontálisan ütközött össze két gépkocsi Nagybajomon, a 61-es főút Fő utcai szakaszán, a Sugár utca közelében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kocsikat, amelyekben összesen hatan utaztak.

Mentőhelikopterre is szükség volt. Fotó: Pixabay (illusztráció)

A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, valamint egy mentőhelikoptert is várnak a helyszínre, ahol lezárták az érintett útszakaszt, közölte a katasztrófavédelem.