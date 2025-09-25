Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Iszonyatos baleset történt: öt mentőhelikoptert is riasztani kellett

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 18:40
ütközésmentőhelikopterkarambol
A baleset okát vizsgálják.

Durva baleset történt szerda délután, frontálisan ütközött egy személyautó és egy lakóautó az ausztriai Pflach közelében (Reutte járás).

SZAK5427
Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A balesetben négy ember is megsérült, az autó sofőrje 67, és 65 éves utasa, valamint a lakóautó sofőrje 66, utasa pedig 61 éves. A rendőrség a karambol miatt öt mentőhelikoptert is kért, de csak egy állt rendelkezésre. Ugyanis a köd és a nehéz látási viszonyok miatt a további légi járművek már nem tudtak felszállni.

A négy súlyos sérült közül hármat mentőautóval vittek az ausztriai Reutte Járási Kórházba, illetve a füsseni klinikára. A súlyos sérültek német állampolgárok. A helyszínen a Pflach és a Vils önkéntes tűzoltóságok összesen 33 fővel, a mentőhelikopter, a Reutte és Füssen mentőegységei tizenegy mentőssel és három sürgősségi orvossal, az útfenntartó osztály és három rendőrjárőr volt. A Fernpass utat közel két órára teljesen lezárták. A baleset okát vizsgálják - írja a vaol.hu az ORF alapján.

 

