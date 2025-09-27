Tizenéves friss házasok haltak meg egy szörnyű, ittas vezető okozta balesetben, alig néhány nappal az esküvőjük után

Elszomorító tragédia történt Észak-Brazíliában, ahol egy friss, fiatal házaspár életük összekötését követően két nappal később életüket vesztette. A 19 éves Joao Pedro Prudencio Cardoso és a 18 éves Mayna Franca Schio gyilkosa egy részeg sofőr volt. A szerelmesek ugyanis egy Yamaha típusú motorral közlekedtek esküvőjüket követően, amikor a 36 éves Dyonatha Chaves Oliveira nekik ment autójával. Az ütközés miatt a fiatalok még a helyszínen életüket vesztették.

Nem sokkal esküvőjük után következett be a tragédia Fotó: © Pixabay (képünk illusztráció)

A tragédia miatt nyomozás indult

A friss házasok nem sokkal haláluk előtt még érzelmes fotókat posztoltak augusztus 28-ai nagy napjukról a közösségi médiába. A baleset során a vétkes sofőr szintén megsérült, kórházi ellátásra volt szüksége. Ott azonban kiderült, a véralkohol szinte a megengedett értékhatárnál magasabb szinten volt, ezért a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja súlyosbodott az esetében.

Büntetésében egy dolog játszott közre az enyhítésében. Az, hogy első alkalommal követett el bűncselekményt és, hogy állandó lakóhellyel és munkaszerződéssel rendelkezik. Ennek fényében pedig a bíróság első körben bevonta jogosítványát, majd 15 ezer brazil reál, kb. 935 ezer forint óvadék befizetésére kötelezte őt. Az augusztus 30-ai gyilkosság miatti nyomozás azonban továbbra is zajlik, így a bíró engedélye nélkül nem hagyhatja el a város, továbbá tárgyalásáig havonta meg kell jelennie a bíróságon, írja a Mirror.