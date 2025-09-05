Most érkezett: három autó karambolozott a Váci úton, óriási a káosz

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 07:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 05. 07:28
A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött három személygépkocsi a Váci úton, a Babér utca közelében, Budapest XIII. kerületében.

A főváros hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

