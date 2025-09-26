Most jött: tetejére borult egy autó, súlyos balesethez hívták a mentőket

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 09:32
Az árokba borult egy autó a főúton.
Mentőt kellett hívni, miután lesodródott az úttestről és az árokban, a tetejére borulva állt meg egy autó a 68-as főút 92-es kilométerénél. A Kéthely határában történt balesetnél a marcali hivatásos tűzoltók avatkoztak be: segítettek kerekeire fordítani a járművet és áramtalanítottak. 

Mentőt is riasztottak a helyszínre.
Mentőt is riasztottak a helyszínre / Fotó: Gé (Illusztráció)

Mentőre is szükség volt

A kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. 

A főút érintett szakaszán forgalmi akadály van

- közölte a katasztrófavédelem.

 

