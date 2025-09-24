Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Baleset baleset hátán a magyar utakon, több helyen is megbénult a forgalom

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 11:47
Mentők és tűzoltók lepték el a helyszíneket.
Árokba hajtott, majd hídfőnek ütközött egy gépkocsi Mikén, a Kossuth utca Kadarkút felőli szakaszán. A járműben csak a vezetője utazott, aki a kadarkúti önkormányzati és a mikei önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. Az egységek áramtalanították a bajba került autót. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett útszakaszt, a forgalom irányítás mellett halad - írta a Katasztrófavédelem, ahol nem sokkal később két újabb balesetről is beszámoltak. 

Baleset baleset hátán a magyar utakon, több helyen is megbénult a forgalom / Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Az M70-es autópálya 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Letenye térségében, a Nagykanizsa felé vezető irányban kamionnak ütközött egy személyautó. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül a személyautót a letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították. A mentők is kiérkeztek a balesethez, amely miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett pályaszakaszon. Az M6-os autópálya 118-as kilométerszelvényénél, Paks térségében, a Pécs felé vezető oldalon pedig szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi. A paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek egyik kereke kitört, a többi defektet kapott a baleset következtében. Az érintett pályaszakaszon félpályán halad a forgalom.


 

 

