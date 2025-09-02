Ázsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Rosszul sikerült a manőver: a Duna medrében kötött ki egy autó - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 08:25
Vajon mi volt a sofőr elképzelése?
Döbbenetes eset történt Dunaújvárosban: a kikötői öböl mellett haladó alsó sétányról a Duna medrébe zuhant egy személyautó szombat éjjel.

Egyelőre nem tudni, hogy szombaton éjjel miként kötött ki a Duna medrében a kövezésen az a személyautó, amelyet végül a tűzoltók vontattak partra. Az esettel kapcsolatban a duol.hu megkereste a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatát, akik a következőt írták:

Augusztus 30-án az éjjeli órákban egy személygépkocsi közlekedett Dunaújvárosban az alsó sétányon. Haladása során letért az útról és a Duna medrébe hajtott. Az alacsony vízállásnak köszönhetően a jármű nem esett a vízbe. A sofőrt a mentők kórházba szállították, az eset körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A dunaújvárosi tűzoltók vonultak ki a helyszínre, ahol sokáig dolgoztak, mire a kövek között fel tudták csörlőzni az összetört autót a kikötői öböl partján. Erről TikTok csatornájukon egy videót is megosztottak - számol be róla a duol.hu.

Íme a videó a mentésről:

@kubukubu01 Éjjszaka Dunaújvárosban a Dunába hajtott egy autó ennek a műszaki mentése volt a tűzoltók feladata akik reggelig dolgoztak a kárhelyen személyi sérülés nem történt #fire #fireman #firefighter#firetruck#fyp ♬ sonido original - Jugulat0r

 

