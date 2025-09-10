Sztrájk bénítja napok óta Londont: az utasok türelme fogy, a város pedig szinte lebénult

A londoni metrósztrájk harmadik napján kilométeres sorok kígyóztak az Elizabeth line bejáratánál, a Lime-biciklikért reggeli roham indult, a buszok pedig teljesen megteltek. A helyzetet a folyamatos esőzések is súlyosbították. Volt busz, amelyet le kellett állítani, miután egy utas rosszul lett, a Liverpool Street állomáson pedig egy próba-riadó kavart további zűrzavart.

London szinte teljesen lebénult Fotó: AFP

Sokan arról beszéltek, hogy a sztrájk teljesen felborítja a mindennapjaikat. Akadt, akinek a családi események szervezését tette szinte lehetetlenné, mások idős hozzátartozójuk miatt aggódtak, aki kénytelen volt hosszú távokat gyalogolni. Többen azt mondták, egy-két napos sztrájkot még el lehetne viselni, de egy egész hetet már óriási tehernek tartanak, amely a gazdaságra is komoly hatással van – írja a Metro.

A földalatti vonalak többsége zárva maradt. Csak részlegesen jár a Central, a Northern és a Metropolitan, míg a Bakerloo, Circle, District, Hammersmith & City, Jubilee, Piccadilly, Victoria és Waterloo & City teljesen leállt. A DLR Bank és Shadwell között nem közlekedik, máshol súlyos késések vannak. Az Overground többnyire működik, az Elizabeth line szintén jár, de rendkívül zsúfolt, és a belvárosi megállókban korlátozott a megállás.

A Lime-biciklikért igazi verseny alakult ki: ahogy valaki leszállt, már ugrott is rá a következő. Volt, aki ritkán biciklizik, mégis inkább azt választotta, mert más lehetőség nem maradt. Sokan gyalog indultak el több kilométeres utakra, mások a Temze hajóit vagy a vasúti járatokat próbálták ki. Egyesek humorral fogták fel, hogy legalább nő a napi lépésszámuk, de a legtöbben kimerítőnek tartják a helyzetet.

A turisták is csalódottságukat fejezték ki: szerintük érthetetlen, hogy egy ekkora város közlekedése napokra megbénulhat. Panaszkodtak a költségek megugrására is, hiszen a pár fontos metrójegyek helyett most sokszoros árat fizetnek taxira vagy alternatív közlekedésre.

A sztrájk hátterében a szakszervezet követelése áll: rövidebb, 32 órás munkahét a túlterhelő műszakok miatt. A közlekedési vállalat ezt elutasítja, és csak 3,4%-os béremelést ajánlott. A dolgozók szerint ipari kapcsolati válság alakult ki, a sztrájk pedig csütörtökig tart, pénteken késő délelőtt ígérik a normál menetrend visszaállását. Addig maradnak a zsúfolt buszok, a biciklikért folyó küzdelem és a hosszú gyalogutak.