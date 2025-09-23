Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Rohant a mentő: baleset akadályozza a forgalmas utat Debrecennél

Debrecen
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 17:41
forgalombalesetszemélyautó
Megrázó balesetek: egy autó is lángolt a közelben.

Több baleset is megrázta Debrecen környékét kedden délután: Kigyulladt egy személyautó motortere Debrecennél, a 35-ös főút 77-es kilométerénél. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Az egységek az utómunkálatokat végzik. Az érintett útszakaszt azonban teljes szélességében lezárták. A katasztrófavédelem még két súlyos balesetről számolt be ezután.

Rohantak a mentők a komoly balesetekhez.
Fotó: Gé

Komoly baleset akadályozza a forgalmat

Ráfutásos balesetet szenvedett két személygépkocsi Debrecennél, a 47-es főút és a 481-es főút kereszteződésénél. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom. A haon.hu információi szerint csak anyagi kár keletkezett a balesetben, és irányítás mellett halad a forgalom.

Később pedig arról számolt be a katasztrófavédelem, hogy Drégelypalánknál összeütközött egy kamion és egy személyautó a 2-es főút 73-as kilométerénél. A rétsági hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

