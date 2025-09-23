Nagy a baj Székesfehérváron! A karambol miatt forgalmi akadály van

Szörnyű balesetek rázták meg a főutakat kedden este: a katasztrófavédelem információi szerint két személygépkocsi karambolozott Székesfehérvárnál, a 81-es főút 4-es kilométerénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom.

Halálos baleset történt a kiszombori határátkelőhely közelében

Fotó: Donka Ferenc

Kecskeméten is baleset történt

Összeütközött két személyautó Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.