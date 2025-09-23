Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Nagy a baj Székesfehérváron! A karambol miatt forgalmi akadály van

Kecskemét
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 19:03 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 23. 19:05
Székesfehérvárkarambol
Brutális erejű ütközés rázta meg ezt a két nagyvárost. Még mindig végzik a műszaki mentést a baleset után.

Szörnyű balesetek rázták meg a főutakat kedden este: a katasztrófavédelem információi szerint két személygépkocsi karambolozott Székesfehérvárnál, a 81-es főút 4-es kilométerénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom.

Halálos baleset történt a kiszombori határátkelőhely közelében
Fotó: Donka Ferenc

Kecskeméten is baleset történt

Összeütközött két személyautó Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
