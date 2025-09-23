Nagy a baj Székesfehérváron! A karambol miatt forgalmi akadály van

Szörnyű balesetek rázták meg a főutakat kedden este: a katasztrófavédelem információi szerint két személygépkocsi karambolozott Székesfehérvárnál, a 81-es főút 4-es kilométerénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom.
Összeütközött két személyautó Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.