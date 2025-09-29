Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lesújtó hír érkezett: elhunyt az ismert rendőrfőkapitány

rendőr
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 13:35 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 29. 14:44
gyászolhalál
A szomorú hírt a vármegyei rendőrség jelentette be.
Bors
A szerző cikkei

Gyászol a rendőrség: elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok.

Gyászol a rendőrség: elhunyt a szeretett főkapitány
Gyászol a rendőrség: elhunyt a szeretett főkapitány Fotó: Pexels

A főkapitány 2012 őszétől töltötte be tisztségét Somogyban. Azt megelőzően az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára, valamint az ORFK hivatalvezetője is volt.

Főkapitányt gyászol a rendőrség

Piros Attila szigorú átszervező hírében állt, vezetése alatt jelentős javulás volt észrevehető. Míg 2012-ben 18 724 bűncselekményt regisztráltak Somogyban, 2016-ban mindössze 7 068-at - írja a SONLINE.

A Somogyi Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán így fogalmazott:

A rendőr-főkapitányság vezetése és a testület teljes személyi állománya részvéttel osztozik a gyászban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu