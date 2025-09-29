Lesújtó hír érkezett: elhunyt az ismert rendőrfőkapitány

Gyászol a rendőrség: elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok.

Gyászol a rendőrség: elhunyt a szeretett főkapitány Fotó: Pexels

A főkapitány 2012 őszétől töltötte be tisztségét Somogyban. Azt megelőzően az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára, valamint az ORFK hivatalvezetője is volt.

Főkapitányt gyászol a rendőrség

Piros Attila szigorú átszervező hírében állt, vezetése alatt jelentős javulás volt észrevehető. Míg 2012-ben 18 724 bűncselekményt regisztráltak Somogyban, 2016-ban mindössze 7 068-at - írja a SONLINE.

A Somogyi Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán így fogalmazott: