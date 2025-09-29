Lesújtó hír érkezett: elhunyt az ismert rendőrfőkapitány

Gyászol a rendőrség: elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok.
A főkapitány 2012 őszétől töltötte be tisztségét Somogyban. Azt megelőzően az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára, valamint az ORFK hivatalvezetője is volt.
Piros Attila szigorú átszervező hírében állt, vezetése alatt jelentős javulás volt észrevehető. Míg 2012-ben 18 724 bűncselekményt regisztráltak Somogyban, 2016-ban mindössze 7 068-at - írja a SONLINE.
A Somogyi Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán így fogalmazott:
A rendőr-főkapitányság vezetése és a testület teljes személyi állománya részvéttel osztozik a gyászban.
