Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megtörte a csendet a rendőrség az öngyilkos rendőrkapitányról - videó

Szabó Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 20:58
Gál Kristóföngyilkosság
Kivételt tettek, és folyamatban lévő ügyről beszéltek.

A Bors korábban beszámolt arról, hogy öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. Most a rendőrség videóban adta közre, hogy mit gondol az esetről, és mi lehet a háttérben. 

Szabó Zsolt

A baloldal mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát Márky-Zay Péterrel és mellette Magyar Péterrel az élen, de a tenyek.hu úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, tétovázás nélkül politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából, akit Magyar Péter követett saját közösségi oldalán. Bár célja az volt, hogy leplezze, de valójában Márki-Zay Péter ezzel próbálta elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.

A rendőrség megszólalt az ügyben

Kedd este, Facebook-videóban reagált a rendőrség a botrányokkal övezett sajnálatos tragédiára. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője előre leszögezte, hogy általában folyamatban lévő ügyekről nem szoktak nyilatkozni. Már az elején azt is hozzátette, hogy azért érzik kötelességüknek a reakciót, mert társuk sajnos már nem tudja magát megvédeni.

Elhangzott, hogy Szabó a ranglétrát végigjárva előbb a kisteleki rendőrkapitányságot vezette, majd hét éve lett Hódmezővásárhely első rendőre.

Sajnos csak volt. 

Gál úgy nyilatkozott, hogy Szabó Zsolt számára mindig is fontos volt a hivatása, önmaga és az általa vezetett szakmai szervezet tevékenysége. „Szerette a kollégáit, ahogy a családját is. Hogy végül miért fordult maga ellen, talán sosem tudjuk meg” – szögezte le.

A szóvivő felidézte, hogy az elmúlt hetekben egy név nélküli írásban támadták meg a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányságot. Ezekben az üzenetekben azt állították, hogy azért uralkodnak a városban olyan közállapotok, amilyenek, mert a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrált, mivel a magánélete fontosabb neki.

„Mindezt védett, szabad véleményként tárták az olvasók elé, amiért felelősséget sem kell vállalni. A cikket, annak szerzőjét, és az azt közlő médiafelületeket nem minősítjük” – tette hozzá, majd felsorolta a rendőrkapitányság teljesítményét, amely cáfolja a rosszindulatú írásokat, miszerint a rendőrkapitányság a megyei jogú városok felderítési eredményességének rangsorában az elmúlt években többször is az élen végzett, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi adatokhoz képest 33 százalékkal csökkent, és a felderítési mutató 87 százalékra emelkedett.

„Szabó Zsolt rendőr alezredes úr családjával együttérzünk, szakmai munkáját nagyra értékeltjük, emlékét megőrizzük”

– zárta a videót Gál Kristóf.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu