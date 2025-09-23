Megtörte a csendet a rendőrség az öngyilkos rendőrkapitányról - videó

A Bors korábban beszámolt arról, hogy öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. Most a rendőrség videóban adta közre, hogy mit gondol az esetről, és mi lehet a háttérben.

Szabó Zsolt

A baloldal mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát Márky-Zay Péterrel és mellette Magyar Péterrel az élen, de a tenyek.hu úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, tétovázás nélkül politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából, akit Magyar Péter követett saját közösségi oldalán. Bár célja az volt, hogy leplezze, de valójában Márki-Zay Péter ezzel próbálta elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.

A rendőrség megszólalt az ügyben

Kedd este, Facebook-videóban reagált a rendőrség a botrányokkal övezett sajnálatos tragédiára. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője előre leszögezte, hogy általában folyamatban lévő ügyekről nem szoktak nyilatkozni. Már az elején azt is hozzátette, hogy azért érzik kötelességüknek a reakciót, mert társuk sajnos már nem tudja magát megvédeni.

Elhangzott, hogy Szabó a ranglétrát végigjárva előbb a kisteleki rendőrkapitányságot vezette, majd hét éve lett Hódmezővásárhely első rendőre.

Sajnos csak volt.

Gál úgy nyilatkozott, hogy Szabó Zsolt számára mindig is fontos volt a hivatása, önmaga és az általa vezetett szakmai szervezet tevékenysége. „Szerette a kollégáit, ahogy a családját is. Hogy végül miért fordult maga ellen, talán sosem tudjuk meg” – szögezte le.

A szóvivő felidézte, hogy az elmúlt hetekben egy név nélküli írásban támadták meg a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányságot. Ezekben az üzenetekben azt állították, hogy azért uralkodnak a városban olyan közállapotok, amilyenek, mert a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrált, mivel a magánélete fontosabb neki.