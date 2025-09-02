Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes útzár lépett életbe: lángokba borult az M7-es autópálya, nagy a baj

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 08:35
kamionM7-es autópályakigyulladttűz
Teljes terjedelmében ég a jármű.
KL
A szerző cikkei

Rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt egy kamion az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Polgárdi közelében, a 79. és a 80. kilométer között.

Teljes terjedelmében ég a jármű. A székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu