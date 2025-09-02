Teljes útzár lépett életbe: lángokba borult az M7-es autópálya, nagy a baj

Rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt egy kamion az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Polgárdi közelében, a 79. és a 80. kilométer között.
Teljes terjedelmében ég a jármű. A székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - számol be róla a katasztrófavédelem.
