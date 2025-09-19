Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Drámai baleset a 22-es főúton: kerítésen átrepülve csapódott be egy autó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 13:35
Sokkoló eset történt péntek reggel, amikor egy autó nagy erővel áttörte a kerítést. A balesetben egy 30 év körüli nő könnyebb sérülésekkel került kórházba.

Péntek reggel baleset történt Nógrád vármegyében, a 22-es főúton, Tereske közelében. Egy autó lesodródott az útról, majd egy kerítésen átrepülve egy zárt területre zuhant. A baleset a 3-as és a 4-es kilométerszelvény között következett be. A rétsági hivatásos tűzoltók a kerítést átvágva jutottak el a járműhöz, amelyet áramtalanítottak. A helyszínre egy szabadnapos tűzoltó is megérkezett, aki segített a beavatkozásban, valamint a társhatóságok és a mentők is a helyszínre siettek – írja az Origo.

 A balesetben egy 30 év körüli nő könnyebb sérülésekkel került kórházba. Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Egy ember megsérült a balesetben

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a tűzoltók a kerítésen keresztül közelítették meg az autót, és biztonságossá tették a járművet. Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője közölte, hogy a mentők egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Részletek a Nool.hu oldalán!

 

