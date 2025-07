Klórgázmérgezés Túrkevén: már hetekkel korábban fejfájásra panaszkodtak a strandolók

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, kedden ( júl. 29.) délelőtt 120 embert kellett kimenekíteni Túrkevén a Termál- és Élményfürdő, Apartman és Kemping területéről klórgázmérgezés miatt. A strandolók közül többen pánikba estek. Volt, akiket kórházba kellett szállítani. Most a helyiek azt mondják: már hetekkel korábban is panaszkodtak az erős klórszagra és a fejfájásra.

Klórgázmérgezés miatt menekültek a strandról az emberek Fotó: kormany.hu

Klórgázmérgezés miatt kerültek többen kórházba

Két mentőhelikopter és több mentőautót is riasztottak kedden a túrkevei standhoz. A fürdőzők pánikolva menekültek, ugyanis figyelmeztették őket, hogy mérgező gáz terjeng a levegőben. Lapunknak B. Ferenc el is mesélte, ő és barátai hogyan élték meg ezeket a pillanatokat.

Én épp sörözni akartam, amikor megjelent egy férfi, aki közölte, hogy baj van. Azt mondta, hogy mérgező anyag került a levegőbe és, hogy már jönnek a tűzoltók és a mentőhelikopterek. Hát őszintén, én alig emlékszem valamire, mert bepánikoltam! Az adrenalintól azt sem tudtam, hogy mi történik. Mindenki meg volt ijedve. Elmenekültünk, hogy nehogy bajunk legyen a mérgező gáztól

- mondta el a férfi.

Információink szerint a mentők hat gyermeket, valamint hét felnőttet láttak el és szállítottak kórházba jellemzően köhögés, torokkaparás, könnyezés miatt. A helyiek közül többen azt állítják: már hetekkel korábban is fejfájásra panaszkodtak a strandon.

A tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak Fotó: szoljon.hu/Nagy Balázs

A fedett részen elviselhetetlen volt a klórszag. Ki is kellett mennünk onnan, mert annyira megfájdult a fejem. Utána még órákig rosszul voltam és émelyegtem. Ez két héttel a klórgázmérgezés előtt volt! Szerintem már akkor is baj volt, csak még nem ekkora. Még jó, hogy nem lett komoly baja senkinek. Egy darabig nem megyünk oda szerintem

– mondta el lapunknak egy helybéli nő.

A rendőrség eljárást indított. A Mezőtúri Rendőrkapitányság, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt, ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást."