Kegyetlen bűncselekmény: kómában az áldozat Szabolcsban

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult eljárásban a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója 2025. szeptember 5-én egy hónap időtartamra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki megverte, majd magára hagyta ismerősét - írja a szon.hu. A nő azóta is kómában van.

A brutális bűncselekmény után, kómába került a nő

A megalapozott gyanú szerint az erősen ittas állapotban lévő V.Z. gyanúsított 2025. augusztus 30-án az éjjeli órákban szóváltásba keveredett a nála tartózkodó nőismerősével, akit a vita során ököllel több esetben fejen ütött, melytől a sértett koponyája a falnak csapódott.

dr. Bartha Andrea, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője arról tájékoztatta a szon.hu-t, hogy a bántalmazást követően a férfi a sértettet a hátsó kapun keresztül kidobta az udvaráról, majd magára hagyta, hozzá csak másnap, augusztus 31-én délelőtt hívtak orvosi segítséget az oda érkező családtagok.

A sértett azóta kómában van, nem ébreszthető.

A bűncselekmény tárgyi súlyára tekintettel alaposan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a hatóságok elől elszökne, elrejtőzne, valamint a nyomozás során tanúként kihallgatandó személyek befolyásolásával a bizonyítást veszélyeztetné.

Mindezen okok alapján döntött a bíróság a letartóztatás elrendeléséről.

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.