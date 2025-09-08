Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kegyetlen bűncselekmény: kómában az áldozat Szabolcsban

kóma
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 11:53
megvertbűncselekmény
Brutális bűncselekmény történt Szabolcsban.

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult eljárásban a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója 2025. szeptember 5-én egy hónap időtartamra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki megverte, majd magára hagyta ismerősét - írja a szon.hu. A nő azóta is kómában van.

kómába
A brutális bűncselekmény után, kómába került a nő
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kómába esett az áldozat a borzalmas bűncselekmény után

A megalapozott gyanú szerint az erősen ittas állapotban lévő V.Z. gyanúsított 2025. augusztus 30-án az éjjeli órákban szóváltásba keveredett a nála tartózkodó nőismerősével, akit a vita során ököllel több esetben fejen ütött, melytől a sértett koponyája a falnak csapódott.

dr. Bartha Andrea, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője arról tájékoztatta a szon.hu-t, hogy a bántalmazást követően a férfi a sértettet a hátsó kapun keresztül kidobta az udvaráról, majd magára hagyta, hozzá csak másnap, augusztus 31-én délelőtt hívtak orvosi segítséget az oda érkező családtagok.

A sértett azóta kómában van, nem ébreszthető.

A bűncselekmény tárgyi súlyára tekintettel alaposan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a hatóságok elől elszökne, elrejtőzne, valamint a nyomozás során tanúként kihallgatandó személyek befolyásolásával a bizonyítást veszélyeztetné.

Mindezen okok alapján döntött a bíróság a letartóztatás elrendeléséről.

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu