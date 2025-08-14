Téglával verte agyon szomszédját egy 17 éves fiú

A fiú jelenleg is letartóztatásban van, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség minősített emberölés miatt emelt vádat ellene.

Kábítószerért verte agyon az idős szomszédot (képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

"Minősített emberölés bűntette miatt emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő, 17 éves tiszazugi fiatal ellen, aki kábítószerre akart pénzt szerezni, ezért agyonverte idős szomszédját" – tájékoztatta a szoljon.hu-t dr. Pásztor-Jordán Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Kiderült, miért verte agyon a szomszédját a fiatal fiú

Az eset 2024. augusztus végén, Öcsödön történt. A vádiratból kiderül, miért gyilkolhatott a tiszazugi fiatal, aki 10 éves testvérével megjelent egyik, 86 éves szomszédjuk házánál. Az idős férfi behívta két fiút.

A vádirat szerint a fiú meglátta a szomszédja ingének felső zsebében lévő készpénzt, és elhatározta, hogy azt minden áron megszerzi. Ezért a fiatalkorú elkövető a 86 éves sértettet előbb egyszer ököllel, majd egy ott talált fémvájlinggal több alkalommal, nagy erővel a fején megütötte. A bántalmazás ellenére a megtámadott férfi állva maradt, ezért a fiú kiszaladt az udvarra, magához vett az épület mellől egy téglát, és azzal ütlegelte tovább az idős férfit.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a zsákmány megszerzését követően a testvérek távoztak a helyszínről.

Az elvett pénzből a 16 éves elkövető kábítószert vásárolt, melyet el is fogyasztott.

A bántalmazás olyan súlyosnak bizonyult, hogy az idős úr életét vesztette.

Az ügyészség a letartóztatás fenntartása mellett, szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a fiatallal szemben azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ügyben a Szolnoki Törvényszék fog döntést hozni.